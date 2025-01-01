Richterin Barbara Salesch
Folge 1145: Richterin Barbara Salesch
45 Min.Ab 12
1.Fall: Bei einer Rangelei stürzt Skischülerin Tatjana im Drogenrausch aus dem Sessellift und verletzt sich schwer. Wollte Skilehrer Peter sie mit Ecstasypillen gefügig machen und im Lift angrapschen? 2. Fall: Zwei Tage ist Jaqueline mit ihrem Sohn Kevin im Heizungskeller eingesperrt, als die Diabetikerin ins Zuckerkoma fällt. Wollte Nachbarin Tanja, dass sie stirbt oder war es eine "Erziehungsmaßnahme" von Jaquelines Mann?
Richterin Barbara Salesch
