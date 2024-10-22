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Richterin Barbara Salesch

Folge 64

SAT.1Staffel 7Folge 1148vom 22.10.2024
Folge 64

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Richterin Barbara Salesch

Folge 1148: Folge 64

45 Min.Folge vom 22.10.2024Ab 12

Mit einem Stich ins Herz soll Danielle versucht haben, Kai nach dem Sex umzubringen. Ist sie eine Serienmörderin, die alle Männer tötet, mit denen sie geschlafen hat? Steckt ihr Ex-Freund dahinter?

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