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Richterin Barbara Salesch

Folge 65

SAT.1Staffel 7Folge 1149vom 22.10.2024
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Richterin Barbara Salesch

Folge 1149: Folge 65

45 Min.Folge vom 22.10.2024Ab 12

Katharina wird vorgeworfen, nach der Entführung ihres Babys das Kindermädchen Senta mit mehreren Messerstichen in den Unterleib getötet zu haben. War die Mutter so verzweifelt, dass sie durchgedreht ist und die einzige Person erstochen hat, die wusste, wo ihr Kind ist?

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