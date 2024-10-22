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Richterin Barbara Salesch

Folge 67

SAT.1Staffel 7Folge 1151vom 22.10.2024
Folge 67

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Richterin Barbara Salesch

Folge 1151: Folge 67

45 Min.Folge vom 22.10.2024Ab 12

1. Fall: David wird beschuldigt, sein Tattoo-Studio mit Benzin in die Luft gejagt zu haben, um mit dem Versicherungsgeld nach Kalifornien zu jetten. Oder war der Brand die feurige Rache seiner Ex-Freundin? 2. Fall: Mit schweren Verletzungen überlebt Andrea den Sturz von einer Brücke. Wollte ihr Mann Jens sie mundtot machen, damit sie ihn nach der Trennung endlich in Ruhe lässt?

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