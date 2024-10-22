Richterin Barbara Salesch
Folge 1154: Folge 70
45 Min.Folge vom 22.10.2024Ab 12
Mit einer Autobombe soll Nina ihren Adoptivvater in die Luft gejagt haben. Wollte sie vorzeitig an ihr Erbe kommen oder wollte ihre verhasste Adoptivmutter Ingrid ihren Mann aus dem Weg räumen und Nina für den Anschlag verantwortlich machen?
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Richterin Barbara Salesch
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-13: SAT.1