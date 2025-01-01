Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 7Folge 1159
Folge 1159: Richterin Barbara Salesch

45 Min.Ab 12

1. Fall: Rebecca soll in einer dunklen Seitengasse von dem vorbestraften Sven vergewaltigt worden sein. Hat der sexuelle Übergriff tatsächlich stattgefunden oder versucht Rebecca auf diese Art und Weise, einen Seitensprung vor ihrem Mann zu verbergen? 2. Fall: Simone wird beschuldigt, aus Eifersucht den City-Roller ihres Freundes John so manipuliert zu haben, dass er sich bei einem Sturz schwer verletzt. Wollte sie ihrem untreuen Lover eine Lektion erteilen?

