Richterin Barbara Salesch
Folge 1169: Richterin Barbara Salesch
45 Min.Ab 12
Vor zwölf Jahren soll Tom bei einem Trip per Anhalter den Fahrer Harry bei einem Kampf erschossen und vergraben haben - der Verdächtige kann sich an nichts erinnern. Versucht er, ein Geheimnis zu vertuschen oder ist er Opfer einer Intrige?
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:GERICHTSSHOW
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1