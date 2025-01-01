Richterin Barbara Salesch
Folge 1170: Richterin Barbara Salesch
45 Min.Ab 12
Auf einer Schiffsreise soll Holger die Mitreisende Conny über Bord geworfen und so getötet haben. Trotz einer Augenzeugin behauptet er, die Vermisste weder gesehen noch gekannt zu haben. Ist Conny gar nicht tot?
Richterin Barbara Salesch
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1