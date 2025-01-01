Richterin Barbara Salesch
Folge 1171: Richterin Barbara Salesch
45 Min.Ab 12
Weil Sarah verhindern wollte, dass ihr Ex-Freund Eddy seine 15-jährige Nichte weiter sexuell missbraucht, soll sie ihn fast erschlagen haben. Oder steckt ein anderer Täter hinter dem Überfall?
Richterin Barbara Salesch
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1