Richterin Barbara SaleschJetzt kostenlos streamen
Richterin Barbara Salesch
Folge 1181: Richterin Barbara Salesch
45 Min.Folge vom 22.10.2024Ab 12
Silke ist angeklagt, die neue Freundin ihres Ex-Freundes Marc aus Eifersucht aus dem Fenster ihrer Wohnung im 4. Stock gestoßen zu haben. Wollte sie Tamara loswerden, damit die nicht erfährt, dass Marc und Silke weiterhin eine Affäre haben?
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Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-13: SAT.1