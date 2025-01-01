Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 7Folge 1210
45 Min.Ab 12

Bei einem arrangierten Candle-Light-Dinner soll Bianca den Fotografen Kai mit Rizinsamen vergiftet haben. Wollte sie damit den Tod ihrer Schwester rächen, die sich nach erzwungenen Nacktaufnahmen vor eine S-Bahn geworfen und umgebracht hat? Oder geht der Tod des Fotografen aufs Konto von Biancas WG-Mitbewohnerinnen, die unbedingt verhindert mussten, dass Kai bei der Polizei ein bis dahin gut gehütetes Geheimnis offenbart?

SAT.1
