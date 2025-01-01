Richterin Barbara Salesch
Folge 1210: Richterin Barbara Salesch
45 Min.Ab 12
Bei einem arrangierten Candle-Light-Dinner soll Bianca den Fotografen Kai mit Rizinsamen vergiftet haben. Wollte sie damit den Tod ihrer Schwester rächen, die sich nach erzwungenen Nacktaufnahmen vor eine S-Bahn geworfen und umgebracht hat? Oder geht der Tod des Fotografen aufs Konto von Biancas WG-Mitbewohnerinnen, die unbedingt verhindert mussten, dass Kai bei der Polizei ein bis dahin gut gehütetes Geheimnis offenbart?
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1