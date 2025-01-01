Richterin Barbara Salesch
Folge 1219: Richterin Barbara Salesch
45 Min.Ab 12
Manuela kommt neben der Leiche ihres sechs Monate alten Sohnes zu sich. Hat sie im Alkoholrausch ihr Kind erstickt, weil es nicht von ihrem Ehemann Jan, sondern aus dem Seitensprung mit Jugendfreund Lars stammt? Oder wurde ihr Zustand ausgenutzt, um das Kind zu töten?
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1