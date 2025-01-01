Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Friss oder stirb

SAT.1Staffel 7Folge 1227
Friss oder stirb

Folge 1227: Friss oder stirb

45 Min.Ab 12

Gordon wird beschuldigt, den schwer übergewichtigen Jürgen mit einem langsam wirkenden Gift im Blut in einem Raum eingesperrt zu haben und ihn vor eine grausame Wahl gestellt haben: die letzten Minuten des Lebens genießen oder ums Überleben kämpfen. Was Jürgen nicht weiß: Er kann nicht gewinnen und stirbt einen grauenvollen Tod. Hat sich Gordon mit einer perfekt ausgeklügelten Falle gerächt, weil Jürgen ihn geärgert und geschlagen hat?

