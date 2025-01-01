Richterin Barbara Salesch
Folge 1227: Friss oder stirb
45 Min.Ab 12
Gordon wird beschuldigt, den schwer übergewichtigen Jürgen mit einem langsam wirkenden Gift im Blut in einem Raum eingesperrt zu haben und ihn vor eine grausame Wahl gestellt haben: die letzten Minuten des Lebens genießen oder ums Überleben kämpfen. Was Jürgen nicht weiß: Er kann nicht gewinnen und stirbt einen grauenvollen Tod. Hat sich Gordon mit einer perfekt ausgeklügelten Falle gerächt, weil Jürgen ihn geärgert und geschlagen hat?
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1