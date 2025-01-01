Richterin Barbara Salesch
Folge 1239: Stille Wasser
45 Min.Ab 12
Supermarktleiter Horst soll mit rund 200.000 Euro aus dem Geschäftstresor getürmt sein. Als er kurz nach dem Raub von der Polizei aufgegriffen wird, fehlt nicht nur von der Beute, sondern auch von Horsts Ehefrau Marina jede Spur. Steckt das Ehepaar gemeinsam hinter dem Geldraub?
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1