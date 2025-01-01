Richterin Barbara Salesch
Folge 1240: Abgedrängt
45 Min.Ab 12
Schwer verletzt überlebt Polly einen Autounfall, als ihr Freund sie mit seinem Geländewagen von der Straße abdrängt. Ist Simon ausgerastet, weil er herausgefunden hat, dass sie ihr Geld bei einem Escortservice verdient und ihm ihren achtjährigen Sohn verheimlicht hat?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1