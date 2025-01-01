Richterin Barbara Salesch
Folge 1255: Bleib bei mir
45 Min.Ab 12
Timos "Noch-Ehefrau" Monika stirbt an einem Stromstoß in der Badewanne - ihr wurde ein eingeschalteter Fön ins Wasser geworfen. Hat Timo die schwer krebskranke Frau aus Habgier ermordet, weil sie ihn aus der Lebensversicherung streichen wollte?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1