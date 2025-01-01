Richterin Barbara Salesch
Folge 1264: Mord im Hinterhof
44 Min.Ab 12
Der Zuhälter Eike ist angeklagt, den Vater der Prostituierten Verena mit zwei Messerstichen in einem dunklen Hinterhof erstochen zu haben. Wollte er verhindern, dass Horst seine Tochter aus dem Rotlichtmilieu befreit oder steckt Horsts Kumpel Bert hinter dem Mord?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1