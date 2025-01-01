Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Die gestohlene Leiche

SAT.1Staffel 7Folge 1269
Die gestohlene Leiche

45 Min.Ab 12

Tia wird beschuldigt, den Leichnam ihres Freundes Benno aus der Leichenhalle geholt zu haben, um ihn gegen den Willen der Eltern zu verbrennen und die Asche ins Meer vor Thailand streuen zu lassen. Hat sie versucht, seinen letzten Wunsch zu erfüllen oder ist er gar nicht an einem Herzfehler gestorben und mit dem Verschwinden des Leichnams soll ein Mord vertuscht werden?

SAT.1
