Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Layla

SAT.1Staffel 8Folge 1305
Layla

LaylaJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1305: Layla

44 Min.Ab 12

Rücksichtslos wird der geknebelten Layla das Todesdatum ihrer ermordeten Halbschwester Zoe mit einem Messer in den linken Oberschenkel geritzt. Zuvor hatte sie mit Zoes Mörder Felix ein Verhältnis angefangen. Wollte er sie quälen, weil er herausgefunden hatte, wer Layla wirklich ist oder ist der Bruder des Opfers der Täter, weil er von der Affäre Wind bekommen hat?

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen