Richterin Barbara Salesch
Folge 1305: Layla
44 Min.Ab 12
Rücksichtslos wird der geknebelten Layla das Todesdatum ihrer ermordeten Halbschwester Zoe mit einem Messer in den linken Oberschenkel geritzt. Zuvor hatte sie mit Zoes Mörder Felix ein Verhältnis angefangen. Wollte er sie quälen, weil er herausgefunden hatte, wer Layla wirklich ist oder ist der Bruder des Opfers der Täter, weil er von der Affäre Wind bekommen hat?
