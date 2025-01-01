Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Schwesternbande

SAT.1Staffel 8Folge 1307
Schwesternbande

Richterin Barbara Salesch

Folge 1307: Schwesternbande

44 Min.Ab 12

Marion wird beschuldigt, ihren Ex-Freund mit einem gezielten Schuss in die Genitalien entmannt zu haben. Konnte sie nicht verkraften, dass sich Lars gelangweilt hat und deshalb mit ihrer Freundin Sarah durchgebrannt ist? Oder ist Marions Schwester Laura in die Tat verwickelt?

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

