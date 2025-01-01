Richterin Barbara Salesch
Folge 1307: Schwesternbande
44 Min.Ab 12
Marion wird beschuldigt, ihren Ex-Freund mit einem gezielten Schuss in die Genitalien entmannt zu haben. Konnte sie nicht verkraften, dass sich Lars gelangweilt hat und deshalb mit ihrer Freundin Sarah durchgebrannt ist? Oder ist Marions Schwester Laura in die Tat verwickelt?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1