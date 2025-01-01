Richterin Barbara Salesch
Folge 1320: Tod in der Höhle
44 Min.Ab 12
Annegret wird beschuldigt, drei Menschen in eine Höhle gelockt und anschließend erschossen zu haben. Roger, eines der Opfer, stand im Verdacht, vor einem Jahr Annegrets Bruder aus Habgier erschossen zu haben - im Gerichtsprozess wurde er jedoch freigesprochen. Hat die Frau das Urteil nicht akzeptiert und aus Rache Selbstjustiz geübt? Warum mussten zwei unbeteiligte Frauen sterben? Oder waren sie gar nicht so unschuldig, wie es zunächst scheint?
