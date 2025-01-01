Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 8Folge 1325
44 Min.Ab 12

Bei einem Streit soll Sarah ihren Onkel Norbert mit Natronlauge überschüttet haben - er erlitt schwere Verätzungen an Armen und Oberkörper, sein Gesicht konnte er schützen. Hat sie aus Rache gehandelt, weil sie ihn für den Tod ihres Bruders John verantwortlich macht?

