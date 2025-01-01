Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 8Folge 1338
44 Min.Ab 12

Nach einer Entführung kann sich Monika an nichts erinnern, was vor dem Kidnapping passiert ist. Sie erkennt ihren Mann nicht, weiß nicht einmal mehr, wer sie selbst ist. Aber ihren Entführer hat sie erkannt: Klaus, der alkoholkranke und hoch verschuldete Cousin ihres Mannes Tobias. Wollte Klaus von Tobias Geld aus einer Erbschaft erpressen?

