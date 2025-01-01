Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 8Folge 1342
Folge 1342: Im Hafen

44 Min.Ab 12

Nach einem Streit über die gemeinsame Zukunft soll Marco seine Geliebte Lily gefesselt, geknebelt und im Hamburger Hafen abgelegt haben, wo sie in der steigenden Flut ertrinken sollte. Hat sich Marco an ihr gerächt, weil sie ihm verschwiegen hatte, dass sie als Prostituierte auf dem Kiez arbeitete?

SAT.1
