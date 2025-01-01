Richterin Barbara Salesch
Folge 1342: Im Hafen
44 Min.Ab 12
Nach einem Streit über die gemeinsame Zukunft soll Marco seine Geliebte Lily gefesselt, geknebelt und im Hamburger Hafen abgelegt haben, wo sie in der steigenden Flut ertrinken sollte. Hat sich Marco an ihr gerächt, weil sie ihm verschwiegen hatte, dass sie als Prostituierte auf dem Kiez arbeitete?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1