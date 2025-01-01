Richterin Barbara Salesch
Folge 1344: Die Grabrede
44 Min.Ab 12
Lynn soll ihre Mutter Elena nach einer Auseinandersetzung im Schlaf überrascht und diese mit einer Stehlampe erheblich verletzt haben. Lynn war sauer auf ihre Mutter, weil Elena wenige Tage vor der Trauung versucht hat, mit Daniel, dem Verlobten ihrer Tochter, anzubändeln. Lynns kleine Schwester Nina behauptet, dass sie Lynn aus der Wohnung hat flüchten sehen ...
