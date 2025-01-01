Richterin Barbara Salesch
Folge 1349: Katz und Maus
45 Min.Ab 12
Zuerst wird Nulpe die linke Hand an die Wand genagelt, kurz darauf versucht jemand, seine Freundin Senta zu erschießen. Wollte die Rockergang "Fire Devils" sie aus dem Weg räumen, weil sie den Gangchef bei der Polizei angezeigt hat? Oder steckt die "Albanermafia" hinter beiden Taten, weil sie die Alleinherrschaft über Prostitution und Drogenhandel in der Stadt übernehmen will?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1