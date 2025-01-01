Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Ein Koffer voller Sorgen

SAT.1Staffel 8Folge 1384
Ein Koffer voller Sorgen

Folge 1384: Ein Koffer voller Sorgen

44 Min.Ab 12

Um ihre Schulden bezahlen zu können, soll Franka verheiratete Männer auf ein Hotel-Zimmer gelockt, dort betäubt und ausgeraubt haben. Ihr letztes Opfer war angeblich Kai Riedel, ein verheirateter Bankkaufmann - er wird am nächsten Morgen tot aufgefunden.

SAT.1
