Richterin Barbara Salesch
Folge 1414: Eheglück?
44 Min.Ab 12
Nach einem exzessiven Zechgelage mit einem Kumpel soll Thomas seine Ehefrau Julia vergewaltigt haben. Wollte sich der Dachdecker nehmen, was ihm "zusteht" und nicht länger hinnehmen, dass seine Frau seit fast einem Jahr nicht mehr mit ihm schlafen wollte? Oder versucht Julias Tante Viola mit einer Intrige, den ihr verhassten Thomas aus dem Leben ihrer Nichte zu drängen?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
