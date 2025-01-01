Richterin Barbara Salesch
Folge 1416: Zoff im Frauenknast
43 Min.Ab 12
Die Gefängnisinsassin Jessica wird beschuldigt, der Mitgefangenen Tatjana das Gesicht mit einer Rasierklinge aufgeschnitten zu haben. Hat sie sich dafür gerächt, dass Tatjana ihr den Freund während eines Ausgangs ausgespannt hat? Oder steckt die brutale Gefängnisinsassin Fleur hinter dem Anschlag?
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1