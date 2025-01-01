Richterin Barbara Salesch
Folge 1464: Die Lolita-Falle
44 Min.Ab 12
Marie ist angeklagt, ihren Verlobten, den 38-jährigen Kevin, eine Grillgabel ins Herz gerammt zu haben. Hat sie sich dafür gerächt, dass er sie mit der erst 16-jährigen Lena betrogen hat - und das, obwohl Marie von Kevin schwanger war? Oder steckt Lenas Vater Dieter hinter der Tat? Er ist nämlich ausgerastet, als er erfahren hat, dass Kevin sich an seiner über alles geliebten Tochter vergriffen hat.
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1