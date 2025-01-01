Richterin Barbara Salesch
Folge 1492: Filmriss
44 Min.Ab 12
Nach einem Zechgelage soll Felix seine Frau Marie in der Badewanne ertränkt haben - Marie wollte sich von ihm trennen. Felix behauptet jedoch, seine Ehe sei glücklich gewesen und Marie hätte keine Trennungspläne gehabt. Er ist sich aber sicher, dass sie am Tatabend einen Mann in die Wohnung gelassen hat. Ist das nur ein Ablenkungsmanöver oder handelt es sich bei dem Mann um Maries vorbestraften Ex-Freund Juan?
Richterin Barbara Salesch
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1