Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Filmriss

SAT.1Staffel 9Folge 1492
Filmriss

FilmrissJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1492: Filmriss

44 Min.Ab 12

Nach einem Zechgelage soll Felix seine Frau Marie in der Badewanne ertränkt haben - Marie wollte sich von ihm trennen. Felix behauptet jedoch, seine Ehe sei glücklich gewesen und Marie hätte keine Trennungspläne gehabt. Er ist sich aber sicher, dass sie am Tatabend einen Mann in die Wohnung gelassen hat. Ist das nur ein Ablenkungsmanöver oder handelt es sich bei dem Mann um Maries vorbestraften Ex-Freund Juan?

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen