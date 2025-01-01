Richterin Barbara Salesch
Folge 1501: Sehnsucht
44 Min.Ab 12
Anna wird beschuldigt, aus enttäuschter Liebe ihren Mann Viktor schwer verletzt zu haben. Hat sie sich dafür gerächt, dass Viktor fünf Jahre lang ein Doppelleben mit seiner Geliebten geführt hat, die jetzt von ihm schwanger ist? Schließlich hat Anna einiges für ihre Ehe riskiert und ihrem Mann sogar eine Niere gespendet.
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1