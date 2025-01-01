Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Vergeltung

SAT.1Staffel 9Folge 1528
Vergeltung

Richterin Barbara Salesch

Folge 1528: Vergeltung

44 Min.Ab 12

Maria soll dem ehemaligen Sicherheitsbeamten Hans in seinem Hotel aufgelauert und ihn von hinten niedergeschossen haben - der Mann hat schwer verletzt überlebt. Hat sich Maria an ihm gerächt, weil er vor acht Jahren ihren Mann bei einem Banküberfall erschossen hat? Oder steckt Hans' Tochter Tizia hinter der Tat? Sie hasst ihren Vater dafür, dass er sie und ihre Mutter im Stich gelassen hat.

SAT.1
