Richterin Barbara Salesch
Folge 1536: We were Familiy
44 Min.Ab 12
Aus Angst um ihren zwölfjährigen Sohn Johnny soll Sandra zur Entführerin geworden sein. Hat sie wirklich das Baby von ihrem Ex-Mann Torben und dessen neuer Frau Tessa heimtückisch aus dem Kinderzimmer entführt? Torben ist überzeugt, dass Sandra so verhindern wollte, dass er mit seiner Familie nach Neuseeland auswandert. Doch warum behauptet Torbens Nachbar Heinz steif und fest, nicht Sandra, sondern Tessa zur Tatzeit gesehen zu haben?
