Richterin Barbara Salesch
Folge 1571: Der ewige Loser
44 Min.Ab 12
Aus purer Verzweiflung soll Armin versucht haben, seinen Kunden Michael zu ermorden, indem er auf sein Auto geschossen hat. Wollte er ihn loswerden, weil er ihm das Geld, das er sich angeblich von ihm geliehen haben soll, nicht zurückzahlen konnte? Aber warum ist Michael überzeugt, dass Armin unschuldig ist? Armins Nachbarin Rita ist allerdings sicher, dass sie den wahren Täter gesehen hat. Aber auch Rita hat ihre kleinen Geheimnisse ...
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
