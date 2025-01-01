Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 9Folge 1627
44 Min.Ab 12

Mitternacht auf dem Dorffriedhof: Gefesselt und mit verbundenen Augen wird die 16-jährige Pfarrerstochter Doro Opfer eines satanischen Rituals und kann im letzten Moment von ihrem Vater gerettet werden. Schnell steht fest, dass nur Anna hinter der Tat stecken kann, denn schließlich ist die bekennende Gruftie-Frau total gegen die Beziehung zwischen Doro und ihrem Sohn Anton.

