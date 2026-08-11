Ridiculousness
Folge vom 11.08.2026: Chanel und Sterling CCLI
21 Min.Folge vom 11.08.2026Ab 12
In dieser neuen Folge entlarven die Moderatoren einige verrückte "Trashscots", bekommen den Zorn kleiner Leute mit "Kurzen Zündschnüren" zu spüren und sehen zu, wie japanische Gerichte "Hibach-ED" werden. Zudem gibt es noch weitere virale Videos.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Comedy, Unterhaltung
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 19-20, Season 22-24, Season 31-32, Season 37: MTV & © Season 19, Season 22-25, Season 25-35, Season 35-43: MTV Germany