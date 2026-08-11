Ridiculousness
Folge vom 11.08.2026: Chanel und Sterling CCLIV
21 Min.Folge vom 11.08.2026Ab 12
In dieser neuen Folge lernen die Moderatoren, warum man "Keine Steine werfen sollte", bleiben an einem "Rotlicht-Spezial" hängen und schützen sich vor "Pipe-Schützen". Zudem gibt es noch weitere virale Videos aus dem Internet.
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Genre:Reality, Comedy, Unterhaltung
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
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