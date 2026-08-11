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Ridiculousness

Chanel und Sterling CCLVI

MTV liveFolge vom 11.08.2026
Chanel und Sterling CCLVI

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Ridiculousness

Folge vom 11.08.2026: Chanel und Sterling CCLVI

21 Min.Folge vom 11.08.2026Ab 12

In dieser neuen Folge sehen sich die Moderatoren die Rubrik "Kommentar: Ein" an, bewundern Menschen, die Dinge auf die "einfache Art" tun und sprechen über die Gefahren des "Betrunken Steckenbleibens". Zudem gibt es noch weitere virale Videos.

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