Ridiculousness
Folge vom 12.08.2026: Chanel und Sterling CCLXIV
21 Min.Folge vom 12.08.2026Ab 12
In dieser neuen Folge leiden die Moderatoren unter der "starrenden Terry", widmen sich speziellen Desserts bei "Tortenmenschen" und werden im Laden nervös bei "probieren vor dem Kauf". Zudem gibt es noch weitere virale Videos aus dem Internet.
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Genre:Reality, Comedy, Unterhaltung
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 19-20, Season 22-24, Season 31-32, Season 37: MTV & © Season 19, Season 22-25, Season 25-35, Season 35-43: MTV Germany