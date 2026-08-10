Ridiculousness
Folge vom 10.08.2026: Chanel and Sterling CCXLIV
21 Min.Folge vom 10.08.2026Ab 12
In dieser neuen Folge werden die Moderatoren unter anderem in ein paar "Manwiches" verwickelt, lernen einige effektive und zeitsparende "Vaterhacks" und entdecken in der Kategorie "Plug Life" die seltsame Welt der Ohrentunnel.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Comedy, Unterhaltung
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 19-20, Season 22-24, Season 31-32, Season 37: MTV & © Season 19, Season 22-25, Season 25-35, Season 35-43: MTV Germany