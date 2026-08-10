Ridiculousness
Folge vom 10.08.2026: Chanel und Sterling CCXLV
21 Min.Folge vom 10.08.2026Ab 12
In dieser neuen Folge zelebrieren die Moderatoren Paare, die "zu alt für die Scheidung" sind, zahlen ein bisschen mehr für die "Idiotenversicherung" und zollen in "Ich hatte einen Coupon" den cleveren Einkäufern Tribut.
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Genre:Reality, Comedy, Unterhaltung
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 19-20, Season 22-24, Season 31-32, Season 37: MTV & © Season 19, Season 22-25, Season 25-35, Season 35-43: MTV Germany