Ridiculousness
Folge vom 26.08.2026: Chanel und Sterling CCCXVII
21 Min.Folge vom 26.08.2026Ab 12
In dieser neuen Folge setzen sich die Moderatoren "Quad-Ziele", sehen sich "preisverdächtige" Performances an und erleben mit den "Gottflüsterern" himmlische Eingebungen. Zudem gibt es noch weitere virale Videos aus dem Internet.
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Genre:Reality, Comedy, Unterhaltung
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
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