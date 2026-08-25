Ridiculousness
Folge vom 25.08.2026: Chanel und Sterling CCCIV
20 Min.Folge vom 25.08.2026Ab 12
In dieser Episode sprechen die Moderatoren in "Sie können sie nirgendwo hin mitnehmen" über schüchterne Freunde, versuchen, ein paar "hässliche weinende" aufzumuntern und amüsieren sich über einige Katastrophen in "Perfekte Fail-Form".
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Genre:Reality, Comedy, Unterhaltung
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
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