Ridiculousness
Folge vom 25.08.2026: Chanel und Sterling CCCV
21 Min.Folge vom 25.08.2026Ab 12
In dieser Episode sprechen die Moderatoren gemeinsam über Leute, die es "nur für die Show" tun, die Gefahren von "großen Pools" und darüber, wann es "Zeit ist, deinen Arm zu essen". Zudem gibt es noch zahlreiche virale Videos aus dem Internet.
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Genre:Reality, Comedy, Unterhaltung
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
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