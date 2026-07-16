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Ridiculousness

Chanel und Sterling CDXXVII

MTV liveFolge vom 16.07.2026
Chanel und Sterling CDXXVII

Chanel und Sterling CDXXVIIJetzt kostenlos streamen

Ridiculousness

Folge vom 16.07.2026: Chanel und Sterling CDXXVII

21 Min.Folge vom 16.07.2026Ab 16

In der Sendung machen sich Rob, Chanel und Steelo dieses Mal "Ready for Battle". Außerdem schleichen sie sich auch diesmal rum, um einen Schluck "Secret Sauce" zu bekommen und bestaunen die zarte Schönheit von "Ridiculous Romance".

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