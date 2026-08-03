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Ridiculousness

Chanel und Sterling CDXLIII

MTV liveFolge vom 03.08.2026
Chanel und Sterling CDXLIII

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Ridiculousness

Folge vom 03.08.2026: Chanel und Sterling CDXLIII

21 Min.Folge vom 03.08.2026Ab 12

In der Sendung reden Rob, Chanel und Steelo dieses Mal über "Rudelführer" unter Geschwistern. Außerdem machen sie es sich auch gemütlich bei "Komfort verpflichtet" und beobachten ein paar Angeber in "Das war ja wohl nichts".

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