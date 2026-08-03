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Ridiculousness

Chanel und Sterling DCXLIII

MTV liveFolge vom 03.08.2026
Chanel und Sterling DCXLIII

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Ridiculousness

Folge vom 03.08.2026: Chanel und Sterling DCXLIII

21 Min.Folge vom 03.08.2026Ab 18

In dieser Folge der Sendung treffen Rob, Chanel und Steelo rücksichtslose Fahrer in "Das blinde Aufbäumen". Außerdem sehen sie Fashion-Fehler in "Völlig aus der Passform" und spielen ungefährliche Spiele in "Roulette mit niedrigem Zusatz".

Alle verfügbaren Folgen