Ridiculousness
Folge vom 15.08.2026: Sterling und Lolo Wood IX
21 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 16
In der Sendung begrüßen dieses Mal Rob und Steelo gemeinsam das Model Lolo Wood. Zusammen heben sie den Blick vom Boden in "Schlamperschritte", feiern das Altern in "Älter und Seltsamer" und schießen aufs Schienbein in "Schienbein-Verletzung".
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Comedy, Unterhaltung
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 19-20, Season 22-24, Season 31-32, Season 37: MTV & © Season 19-20, Season 22-25, Season 25-31, Season 31, Season 33-35, Season 35-40, Season 40-43: MTV Germany