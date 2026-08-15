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Ridiculousness

Sterling und Lolo Wood IX

MTV liveFolge vom 15.08.2026
Sterling und Lolo Wood IX

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Ridiculousness

Folge vom 15.08.2026: Sterling und Lolo Wood IX

21 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 16

In der Sendung begrüßen dieses Mal Rob und Steelo gemeinsam das Model Lolo Wood. Zusammen heben sie den Blick vom Boden in "Schlamperschritte", feiern das Altern in "Älter und Seltsamer" und schießen aufs Schienbein in "Schienbein-Verletzung".

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