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Ridiculousness

Sterling und Lolo Wood II

MTV liveFolge vom 11.08.2026
Sterling und Lolo Wood II

Sterling und Lolo Wood IIJetzt kostenlos streamen

Ridiculousness

Folge vom 11.08.2026: Sterling und Lolo Wood II

21 Min.Folge vom 11.08.2026Ab 16

In der Sendung begrüßen Steelo und Rob dieses Mal das amerikanische Model Lolo Wood. Gemeinsam trinken sie Wasser in "Genug getrunken" und erleben den Kleinstadtterror in "Leben im Horrordorf". Sie lernen gut zu zielen in "Knapp verfehlt".

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